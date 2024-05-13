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روسيا: سويسرا لم تعد مكانا مناسبًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا

04:40 م الإثنين 13 مايو 2024

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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موسكو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن سويسرا لم تعد مكانا مناسبا للمفاوضات، بما في ذلك بشأن أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن المؤتمر حول أوكرانيا، المقرر في سويسرا منتصف يونيو المقبل، "سيهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال إن سويسرا تركز على صيغة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكنها في الوقت نفسه تتجاهل المبادرات الأخرى القائمة، بما في ذلك الصين، التي تعتبر، "الأكثر شمولا".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "سويسرا، بغض النظر عما هو مدرج في جدول الأعمال، لم تعد مناسبة للغاية كمكان لمفاوضات السلام، في السابق، كانت سويسرا دولة محايدة حقًا. والآن انحازت سويسرا بوضوح إلى أوكرانيا".

ومن المقرر أن تستضيف سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، دون حضور روسيا.

سيرجي لافروف أوكرانيا سويسرا المفاوضات
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