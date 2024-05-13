صحيفة ألمانية تستهدف أساتذة جامعيين بتهمة معاداة إسرائيل

(مصراوي)

زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الاثنين، في تقرير لها يحمل اسم "الجناة الجامعيون" أن هناك حالة من الكراهية والمعاداة نحو إسرائيل في الجامعات الألمانية.

ونشرت الصحيفة الألمانية صورًا لـ13 من أساتذة الجامعات في تقريرها متهمة إياهم بالتطرف ومعاداة إسرائيل، مرفقة الاتهامات بمعلومات كاملة عن الأساتذة بدءًا من مكان عملهم وأسمائهم.

واتهمت "بيلد" الأساتذة بنشر الكراهية تجاه إسرائيل من خلال الدعوة لتقبل الاحتجاجات المناصرة للقضية الفلسطينية، قائلة إنهم مؤيدون "متطرفون" للقضية الفلسطينية.

وحصرت الصحيفة الألمانية اتهاماتها ضد الأساتذة الجامعيين ممن يدرسون اللغة العربية والعلوم الإسلامية، قائلة إن غالبية المعادين لإسرائيل هم من مدرسي المناهج المذكورة.

وأفادت الصحيفة، أن الأساتذة الأكاديميين قاموا بدعم الطلاب خلال تظاهرات داخل الجامعات الألمانية من أجل الاعتراض والتظاهر على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.



