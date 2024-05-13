إعلان

BBC

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان إندونيسيا إلى 37 شخصًا

11:36 ص الإثنين 13 مايو 2024

فيضان إندونيسيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

جاكرتا - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبد المهاري، اليوم الاثنين، إن حصيلة ضحايا فيضان إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا ارتفعت إلى 37 شخصا، مضيفًا أن جهود الإنقاذ والبحث لا تزال جارية عن 17 شخصا آخرين مازالوا في عداد المفقودين، جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وذكر عبد المهاري أن فيضان الحمم البركانية الباردة، الذي نجم عن أمطار غزيرة هطلت في جبل مارابي، اجتاح عدة مناطق في سومطرة الغربية في وقت متأخر من أمس الأول السبت.

وأضاف أن رجال الإنقاذ عثروا على مزيد من الجثث بعد توسيع نطاق البحث، وأن حصيلة الضحايا مرشحة لمزيد من الارتفاع.

ويعد جبل مارابي، الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترا، أحد أكثر الجبال البركانية نشاطا في إندونيسيا، وهو معروف بسجله من الثورانات البركانية والتدفقات الطينية البركانية المعروفة باسم لاهار. وأظهر الجبل نشاطا متزايدا طوال أسابيع قبل الفيضان الذي حدث مطلع الأسبوع.

وتتسم فيضانات لاهار بالخطورة على نحو خاص لأنها يمكن أن تحدث دون سابق إنذار، وتتدفق بسرعة، وهي تحمل مزيجا من الطين والصخور والحطام.

وتتعرض إندونيسيا للزلازل والنشاط البركاني بسبب موقعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من الصدوع الزلزالية في أنحاء المحيط.

وتشهد البلاد أيضا فيضانات متكررة خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة في الفترة من نوفمبر وحتى أبريل.

فيضان إندونيسيا ضحايا فيضان إندونيسيا الثورانات البركانية المحيط الهادئ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: لن نطلب من الأمريكيين الدفاع عن إسرائيل

إعلان

إعلان