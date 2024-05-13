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BBC

تدمير مسيرة فوق خليج عدن.. هل توجد إصابات أو أضرار؟

02:01 ص الإثنين 13 مايو 2024

تدمير طائرة مسيرة

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كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة المركزية الأمريكية دمرت مسيرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن دون وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

ويشن الحوثيون في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ.

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