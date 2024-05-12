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باستخدام طائرة مسيّرة.. المقاومة تستهدف دبابة إسرائيلية بشمال غزة

04:24 م الأحد 12 مايو 2024

كتائب القسام

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قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إن عناصرها أسقطوا قذيفة مضادة للدروع بطائرة مسيرة على دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا شمال غزة.

كما أشارت القسام، إلى أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم جباليا ما أدى لاشتعالها ومقتل وإصابة من فيها، وكذلك استهدفت حشودا لقوات الاحتلال شرقي المخيم بقذائف هاون.

وأكدت القسام في بيانها أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية غزة طوفان الأقصى
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