ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بأفغانستان إلى 315 شخصًا

كابول - (د ب ا)



أعلنت وزارة اللاجئين الأفغانية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إقليم باجلان بشمال أفغانستان إلى 315 شخصا.

ولم تتضح على الفور حصيلة الفيضانات التي وقعت أمس الأول الجمعة. وتشير أحدث إحصائية مؤكدة من جانب المسؤولين المحليين في باجلان إلى تسجيل 131 حالة وفاة وأكثر من 100 مصاب. مع ذلك، أفادت الوكالات الأممية والوزارة بوقوع عدد أكبر من الخسائر البشرية .

وقد أثرت الكارثة بصورة غير متناسبة على الأطفال. وقدرت منظمة "أنفذوا الأطفال" أن نحو 600 ألف شخص، من بينهم 310 آلاف طفل يقيمون في الخمس مناطق المتضررة بصورة كبيرة بإقليم باجلان.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تعازيه لأسر الضحايا وتعهد باتخاذ إجراءات سريعة.

ويذكر أن الظواهر المناخية الشديدة مثل الفيضانات والجفاف في تزايد في أفغانستان. ويتهم الخبراء الأزمة المناخية بأنها وراء تزايد وقوع مثل هذه الظواهر.

وقد وقعت حالات وفاة ودمار في مناطق بأفغانستان بداية الأسبوع بعد هطول أمطار غزيرة. وقد لقي الشهر الماضي ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم بسبب الفيضانات.