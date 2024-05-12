رئيس بلدية النصيرات: الوقود المتبقي داخل غزة لا يكفي إلا لـ48 ساعة

(مصراوي)

حذر رئيس بلدية النصيرات في قطاع غزة إياد المغاري، اليوم الأحد، من كارثة إنسانية داخل القطاع جراء عدم كفاية الوقود المتبقي إلا لـ 48 ساعة فقط، مشيرًا إلى أن الأمر له تبعات صحية وبيئية خطيرة.

وحمل المغاري، قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي كارثة قد تحدث بسبب نفاد الوقود.



وطالب المغاري، كافة المنظمات الدولية بالتدخل لتوريد الوقود لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد طالبت بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وعلى رأسها الوقود مؤكدة عدم كفاية الوقود المتبقي لتلبية الأساسيات داخل القطاع.