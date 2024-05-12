تقلص العمل "عن بُعد" في اليابان بعد كورونا وارتفاع معدلات العمل الهجين

طوكيو - (د ب أ)

يتواصل التراجع في معدلات العمل عن بعد في اليابان مع انحسار جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي تحول المزيد إلى "العمل الهجين" والذي يترافق فيه العمل عن بعد مع العمل من المقر، وفقا لما أظهره استطلاع حكومي عن العام المالي 2023.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الاستطلاع عبر الانترنت، والذي أجرته وزارة النقل اليابانية خلال الفترة من أكتوبر ونوفمبر، وجد أن 5832 من بين 36 ألفا و228 شخصا تم استطلاع أرائهم، أو 1ر16%، عملوا من المنزل أو من أي مكان آخر بخلاف مقر العمل خلال العام الماضي، بتراجع نسبته 7ر2% عن الاستطلاع السابق.

وأصبح العمل عن بعد أمرا شائعا خلال الجائحة في إطار حملة الحكومة للحد من حركة المواطنين من أجل إبطاء انتشار العدوى، ولكن الوزارة أشارت إلى تحول طفيف في هذا التوجه.

وكانت النسبة في استطلاع العام المالي 2021 تبلغ 4ر21 % وانخفضت إلى 8ر18 % في العام التالي.

وأظهر أحدث استطلاع أن معدل العمل عن بعد كان 3ر2 يوم في الأسبوع، بدون تغيير عن العام الماضي.

وبعد أن خفضت الحكومة من الوضع القانوني لكوفيد-19 في مايو من العام الماضي، وتوافقه تقريبا مع الإنفلونزا الموسمية، أصبح التغير في انماط العمل عن بعد ملحوظا.

وارتفع معدل أولئك الذين يعملون يوما واحدا أو يومين أسبوعيا إلى 5ر13% و 8ر15% على التوالي، ارتفاعا من 5ر9% و 4ر14% خلال الفترة بين 2020 و 2022 خلال تفشي فيروس كورونا. وعلى النقيض، فإن نسبة الذين يعملون عن بعد ما بين خمسة إلى سبعة أيام أسبوعيا أصبحت 7ر28% متراجعة من 7ر34% .