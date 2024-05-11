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إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بالعمل "كذراع قانونية لحماس"

11:20 م السبت 11 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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تل أبيب - (د ب أ)

دعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى رفض طلب عاجل قدمته جنوب أفريقيا على خلفية الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

وكتب متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي يدعى أورين مارموريستاين اليوم السبت على منصة "إكس": زاعما أن "الطلبات المتكررة للإجراءات المؤقتة التي تقدمها جنوب أفريقيا، المبنية على مزاعم خاطئة وحذف متعمد للحقائق لمساعدة حماس، تمثل محاولة أخرى لاستغلال محكمة العدل الدولية في لاهاي باستخفاف".

وأضاف: "تواصل جنوب أفريقيا العمل كذراع قانونية لمنظمة حماس في محاولة لتقويض حق إسرائيل الطبيعي والتزامها بالدفاع عن مواطنيها من هجمات حماس، والإفراج عن جميع الأسرى".

وقدمت جنوب إفريقيا طلبا آخر عاجلا لمحكمة العدل الدولية أمس الجمعة، تدعو فيه المحكمة إلى إقناع إسرائيل باتخاذ خطوات إضافية لمنع الإبادة العرقية للفلسطينيين، بما في ذلك طلب بأن تنسحب إسرائيل من رفح على الفور.

واقتبست المحكمة التابعة للأمم المتحدة من مذكرة جنوب أفريقيا أن الإجراءات السابقة "ليست قادرة على مواجهة الظروف المتغيرة بالكامل والحقائق الجديدة التي تم بناء طلب جنوب أفريقيا عليها".

محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الهجوم الإسرائيلي على رفح رفح قطاع غزة حماس
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