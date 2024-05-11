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BBC

جيش الاحتلال: لاحظنا أن حماس تحاول إعادة تأهيل قواتها بشمال غزة

08:54 م السبت 11 مايو 2024

دانيال هاجاري

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إن "صباح اليوم بدأنا إخلاء مؤقتا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة".

وزعم هاجاري قائلا: "لاحظنا أن حماس تحاول إعادة تأهيل قواتها في شمال قطاع غزة"، مضيفا "نعمل على إجلاء السكان من مناطق شرق رفح إلى مناطق أخرى".

وأوضح هاحاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أكثر من 120 هدفا لحزب الله الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة.

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