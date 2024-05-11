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BBC

لماذا يكرر جيش الاحتلال عملياته في غزة؟.. رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف السبب

08:32 م السبت 11 مايو 2024

هرتسي هاليفي

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نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله، إن انعدام خطة سياسية في غزة سيدفع جيش الاحتلال لتكرار عملياته في مناطق مختلفة.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عمليات جديدة في شمال ووسط قطاع غزة، بعد أن قال سابقا إنه أنهى عملياته العسكرية في تلك المناطق.

ويتظاهر المئات وسط تل أبيب، للمطالبة بإقالة حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة فورية للإفراج عن الأسرى.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن مئات من سكان شمال إسرائيل يتظاهرون بالجليل الأعلى ويرفعون شعارات تتهم الحكومة بالتخلي عنهم، مع استمرار القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر- أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير الماضي وسحب القوات من قطاع غزة.

هرتسي هاليفي جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طوفان الأقصى نتنياهو
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