"ليس في رفح".. إسرائيل تعلن مكان اختباء يحيى السنوار في غزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن زعيم الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار، يتواجد في مدينة خان يونس وليس في رفح.

وأكد مسؤولان إسرائيليان أن أحدث المعلومات ترجح وجود يحيى السنوار قائد "حماس" في غزة، بأنفاق في محيط خان يونس، وليس في رفح التي يتحرك فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا.

وأشار المسؤولان المطلعان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن زعيم "حماس" والعقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر يواصل الهروب من القوات الإسرائيلية في غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل جعلت من "القضاء على السنوار" عنصرا أساسيا في هدفها الذي أعلنت عنه والمتمثل في تدمير "حماس".

وزعمت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق بعض النجاح، حيث استهدف نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى، الذي يعتبر القائد الثالث للحركة في غزة، إلى جانب قادة كبار آخرين في الأشهر الأخيرة، لكن السنوار ومحمد ضيف، ظلا بعيدين المنال، على الرغم من الادعاءات المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب منهم.

تجدر الإشارة إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أكد قبل يومين أن الإدارة الأمريكية تساعد إسرائيل على تعقب رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة.