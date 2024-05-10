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انطلاق مسيرة في العاصمة الأردنية دعما لغزة وللتحذير من اجتياح رفح

03:19 م الجمعة 10 مايو 2024

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عمان- (د ب أ)

انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرة في العاصمة الأردنية عمان، "تنديدا ورفضا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي أودى بحياة آلاف الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء".

وخرجت المسيرة تحت شعار: "ادعموا المقاومة.. أوقفوا العدوان"، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والحركة الإسلامية، بهدف توجيه التحية لطلاب الجامعات الأمريكية والغربية الذين انتفضوا في وجه دعم "الصهيونية"، بحسب وكالة "عمون" الأردنية للأنباء.

وحذر المشاركون من اجتياح مدينة رفح، و"نددوا بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية"، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "الكيان الاسرائيلي لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة".
يأتي ذلك بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على شرق مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة ليلة الاثنين الماضي رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية موسعة في رفح، حيث يوجد قرابة 5 ,1 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي جاءت ردا على هجوم حماس المباغت والواسع على إسرائيل في أكتوبر الماضي.


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