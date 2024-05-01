الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات بالصين والإمارات لدعمها الجيش الروسي

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد نحو 300 شركة وفرد، في الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، بزعم دعمهم للغزو الروسي ضد أوكرانيا.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تشمل الشركات الصينية شركة "فايندر تكنولوجي" ومقرها هونج كونج والمتهمة بتصدير 293 شحنة من أجزاء طائرات مسيرة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وشركة "جوهانج أفياشن تكنولوجي شينزين" المتهمة بتزويد روسيا بمراوح المسيرات وأجهزة تشويش على الإشارات وأجهزة استشعار ومحركات، ومجموعة "زونجتشينج هيفي إيكويبمنت ديفينس تكنولوجي جروب" المتهمة بتقديم إمدادات لمجموعة "فاجنر" شبه العسكرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمسؤولين الصينيين من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء ضد أي شركة تساعد جهود مشتريات الجيش الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها اليوم الأربعاء إن العقوبات بالإضافة إلى التمويل الذي تمت الموافقة عليه إلى أوكرانيا مؤخرا يعنيان أن الدولة (أوكرانيا) لديها "أفضلية في ساحة المعركة".

يُذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق في الشهر الماضي على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بعد انتظار طويل عليها.