كييف: روسيا خسرت أكثر من 24 ألف جنديا و308 دبابات بشرق أوكرانيا في أبريل

كييف - (د ب أ)

بلغت خسائر الجيش الروسي في شهر أبريل الماضي في الاتجاه الشرقي فقط 24ألفا و156جنديا و308 دبابات و671 مركبة مدرعة لنقل الجنود.

جاء ذلك في حصيلة أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) نقلا عن بيان للخدمة الصحفية لمجموعة قوات خورتيتسيا العملياتية والاستراتيجية.

وقال التقرير إن "إجمالي خسائر الجيش الروسي في الاتجاه الشرقي فقط - في منطقة مسؤولية فرقة العمل المشتركة خورتيتسيا- في أبريل 2024 بلغت 24156 جنديا و308 دبابات و671 مركبة قتال مدرعة و575 بندقية ومدافع هاون و19 قاذفة صواريخ و71 سلاحا مضادا للدبابات و10 أنظمة للدفاع الجوي وقاذفة لهب ثقيلة و871 مركبة و12 من المعدات الخاصة و92 من معدات الحرب الإلكترونية و15945 طائرة مسيرة و817 ملجأ و176 مستودع ذخيرة و24 مستودع للوقود ومواد التشحيم".

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022.