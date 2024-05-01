الحكومة بغزة: متوسط دخول شاحنات المساعدات 163 بخلاف المزاعم الأمريكية

مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، إن متوسط شاحنات المساعدات اليومية منذ بداية أبريل خلافا لمزاعم أمريكية هو 163 بدخول ما بين 300 إلى 400 شاحنة يوميا.

ودعت الحكومة بغزة إلى فتح دائم للمعابر وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميا لتجاوز أزمة الغذاء في القطاع.

وطالب الإعلام الحكومي بدور أكثر فاعلية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإنهاء كل أشكال التضييق الإسرائيلي عليها والسماح لها بممارسة عملها بحرية.