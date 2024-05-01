بلينكن: بحثت مع نتنياهو جهود التوصل إلى اتفاق

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات لغزة.

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مسؤول أمريكي قوله، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن واشنطن تعارض عملية برية في رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين.

وقال المسؤول، إن بلينكن يعتقد أنه يوجد خيارات أفضل للتعامل مع كتائب حركة المقاومة الإسلامية حماس في رفح دون اللجوء لعملية عسكرية واسعة النطاق.