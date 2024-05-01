الجارديان: قمع الاحتجاجات الطلابية حولها لحركة احتجاجية في جميع أنحاء أمريكا

واشنطن - (بي بي سي)

رأى أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورجيا كاس مود، في مقال له بعنوان "لماذا تواجه الجامعات الأمريكية موجة قمع في أرض الحريّة؟" بصحيفة "الجارديان البريطانية أن القمع الذي فرضته الشرطة الأمريكية على الاحتجاجات الطلابية أصاب الناس بالصدمة.

يعبر الكاتب في مقالة عما "أصاب الناس من صدمة في جميع أنحاء العالم بعد مشاهدتهم لقطات وسائل الإعلام الاجتماعية لضباط إنفاذ القانون المدججين بالسلاح وهم يعتقلون الطلاب والأساتذة المحتجين سلمياً في حرم الجامعات الأمريكية".

ويقول إن الولايات المتحدة أو ما تسمى "أرض الحرية وموطن الشجعان" لا تبدو حرة ولا شجاعةــ باستثناء المتظاهرين الشجعان الذين يواصلون الوقوف في وجه قمع الدولة والجامعات"، وفق قول الكاتب.

ويضيف أنه على الرغم من "وقوع حوادث مثيرة للقلق تتعلق بمعاداة السامية وكراهية الإسلام، فإنّ الاحتجاجات بشكل عام ليست معادية للسامية ولا عنيفة".

ويرى الكاتب أن اليمين المتطرف صوّر الجامعات على أنها "بؤر للمتعاطفين مع الإرهاب" و" تهديد للقيم الأمريكية" الأساسية مثل حرية التعبير.

ويضيف أن قمع الدولة ساهم في تحول احتجاج صغير نسبياً ومحلي إلى ظهور حركة احتجاجية أكبر وأوسع بكثير انتشرت في جميع أنحاء البلاد- من نيويورك إلى كاليفورنيا ومن ميشيغان إلى تكساس.

ويقول الكاتب "لا ينبغي لنا أن نشكّ في أنّ الهجمات الحالية على الجامعات الأمريكية تمثل انتصاراً سياسياً كبيراً لليمين المتطرف، فهم لا يقومون بتعبئة وتوحيد القاعدة المحافظة فحسب، بل إنهم يقسمون أيضاً قاعدة المعارضة الليبرالية".