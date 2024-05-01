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BBC

حماس: واشنطن تحاول تبرئة إسرائيل من جرائمها

01:51 م الأربعاء 01 مايو 2024

حركة حماس - أرشيفية

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نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤول بحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، قوله إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن وقف إطلاق النار لا تأتي إلا كمحاولة للضغط على الحركة وتبرئة إسرائيل من جرائمها.

وقال المسؤول الذي لم تذكر "رويترز" اسمه، إن حركة حماس لا تزال تدرس المقترح الأخير لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.

وأعطت إسرائيل مهلة حتى مساء اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع إلى رد حركة حماس على المقترح.

وبحسب بنود المقترح، فسيتم الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل هدنة مدتها 6 أسابيع داخل القطاع، وهو ما استنكرته وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، قائلة إن الحكومة التي تقبل بهذا المقترح لا تستحق البقاء.

حركة حماس إسرائيل واشنطن
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مسؤول بحماس: تصريحات بلينكن عن وقف إطلاق النار محاولة للضغط على الحركة

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