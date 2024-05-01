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فيضانات عارمة تضرب أنقرة وتوقعات بهطول مزيد من الأمطار

01:42 م الأربعاء 01 مايو 2024

فيضانات تركيا

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أنقرة - (د ب ا)

تعرضت العاصمة التركية أنقرة لفيضانات عارمة مساء أمس الثلاثاء، حيث حذرت السلطات من إمكانية هطول مزيد من الأمطار.

وقد تحولت الطرق الرئيسية إلى أنهار في أنقرة، في ظل هطول أمطار غزيرة على وسط تركيا. كما غمرت المياه المحال، في حين أظهر مقطع فيديو من وكالة أنباء دوغان التركية المياه وهى تجرف السيارات.

كما تسببت مياه الفيضانات في عرقلة شبكة مترو أنقرة، حيث تم قطع التيار الكهربائي في خطوط معينة لأسباب تتعلق بالسلامة، وفقا لما قالته السلطات أمس الثلاثاء. ويجرى العمل حاليا لاستعادة الخدمة.

وحذرت هيئة الأرصاد في تركيا من احتمالية هطول مزيد من الأمطار في أنقرة ومناطق أخرى في منطقة الاناضول. كما من المتوقع هبوب عواصف على البحر الأسود.

فيضانات تركيا أمطار
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