إعلان

BBC

بيربوك تحث حماس وإسرائيل على التوصل إلى حل توافقي في مفاوضاتهما

02:35 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

أنالينا بيربوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين - (د ب أ)

حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حركة حماس الإسلامية وإسرائيل على التوصل إلى حل توافقي في المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وفي أعقاب اجتماع مع نظيرها من مولدوفا ميهاي بوبوسوي، قالت بيربوك في برلين اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق انفراجة في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين طرفي الصراع في القاهرة، وأضافت:" على الجميع أن يغالب نفسه حتى لو كان ذلك مؤلما"، ورأت أن التحديات تقع بشكل خاص في الوقت الحالي " على عاتق هؤلاء الذين لا يزال لديهم تأثير على حماس".

وتابعت بيربوك أنه يجب في نهاية المطاف إطلاق سراح "الرهائن" الذين لا يزالون لدى حماس، وأردفت:" بهذا فقط سنتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار حتى يتوقف الموت أخيرا في غزة وحتى ينتهي أخيرا العنف والمعاناة بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين".

وطالبت الوزيرة الألمانية الحكومة الإسرائيلية بأن تنفذ سريعا ما أعلنته عن فتح ميناء أسدود إلى جانب حاجز إيرز الحدودي أمام نقل المساعدات لإمداد السكان المدنيين باحتياجاتهم بما في ذلك السكان في شمال قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان لم يتم تنفيذه حتى الآن. وقالت بيربوك إن المطالبة بفتح حاجز إيرز وميناء اسدود أمام شحنات المساعدات مستمرة منذ شهور " وهذه خطوات مهمة" مشيرة إلى أنه لا ينبغي للجانب الإسرائيلي الآن أن "يقدم المزيد من الأعذار".

وصرحت بيربوك بأن بلادها قدمت في الأيام الماضية بالتعاون مع شركاء مثل الأردن والإمارات مقترحات محددة حول كيفية إدخال شحنات المساعدات سريعا إلى غزة " لأن الوضع في غزة يتحول كل يوم إلى جحيم بالنسبة للشعب الذي لم يعد يجد ما يأكله وخاصة بالنسبة للأطفال".

أنالينا بيربوك برلين حماس إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أستراليا تطالب إسرائيل بالتراجع عن مخططها لاجتياح رفح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء - 32 صورة بالتفاصيل
* مواقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات
النيران أكلت نادي وامتدت لآخر.. ماذا حدث على كورنيش الإسكندرية؟ (صور)
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"