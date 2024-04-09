شخص يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام

كتب- مصراوي:

في حادث نادر، باشرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اليوم الثلاثاء، حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد، رغم وجود حاجز حديدي بمحيط سطح المسجد بالكامل.

وأوضح الأمن العام في بيان عبر منصة "إكس"، أنه جرى نقل الشخص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية.

القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تباشر حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد. pic.twitter.com/8nlijImbGN — الأمن العام (@security_gov) April 9, 2024

#مكه_الان #عاجل_الآن

القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام:



مباشرة حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد ، pic.twitter.com/DuVpgSeL5p — ABO RAMA (@Azx49012) April 9, 2024

وسبق أن شهد المسجد الحرام حادثا نادرا مماثلا في 2018، عندما ألقى حاج وافد من جنسية عربية بنفسه من سطح المسجد الحرام إلى صحن المطاف مما أدى إلى وفاته، وإصابة حاجين.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري، وقتها، إن الحادث وقع رغم وجود سياج حديدي للحماية محيطٌ بكاملِ سطح المسجد الحرام.