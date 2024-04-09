إعلان

BBC

جيش الاحتلال: إصابة 6 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية

01:50 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 6 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع عناصر المقاومة الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه، أن إجمالي المصابين في صفوف قواته منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة ارتفع إلى 3208 عسكريًا مشيرًا إلى أنه من بينهم يوجد ضباط.


وأفاد جيش الاحتلال في بيانه، أن 263 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج جراء إصابتهم، مضيفًا أنه يوجد 28 عسكريًا لا تزال إصابتهم خطرة جراء الحرب في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة فلسطين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شخص يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء - 32 صورة بالتفاصيل
* مواقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات
النيران أكلت نادي وامتدت لآخر.. ماذا حدث على كورنيش الإسكندرية؟ (صور)
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"