جيش الاحتلال: إصابة 6 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 6 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع عناصر المقاومة الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه، أن إجمالي المصابين في صفوف قواته منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة ارتفع إلى 3208 عسكريًا مشيرًا إلى أنه من بينهم يوجد ضباط.



وأفاد جيش الاحتلال في بيانه، أن 263 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج جراء إصابتهم، مضيفًا أنه يوجد 28 عسكريًا لا تزال إصابتهم خطرة جراء الحرب في غزة.