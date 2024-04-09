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BBC

البيت الأبيض يدعو ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين للقاء مسؤولين كبار

11:58 ص الثلاثاء 09 أبريل 2024

البيت الأبيض

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(مصراوي)

قالت القناة الـ "13" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض قام بدعوة ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين غير الحاملين للجنسية الأمريكية للقاء مسؤولين كبار لمناقشة وضع ذويهم.

ولم تذكر القناة العبرية، اسم المسؤولين المقرر لقائهم بممثلي عائلات الأسرى.

وتستمر تظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بالتنديد بطريقة تعاطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وحكومته للحرب الدائرة في غزة، متهمين إياه بعدم السعي لعودة ذويهم.

البيت الأبيض الأسرى الإسرائيليين إسرائيل قطاع غزة

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رمضانك مصراوي

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