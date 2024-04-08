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BBC

الرئيس الأوكراني: نبذل قصارى جهدنا لحماية خاركيف من القصف الروسي

03:10 م الإثنين 08 أبريل 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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أ ش أ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن جيش بلاده يبذل قصارى جهده لحماية خاركيف من القصف الروسي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله: "تتعرض خاركيف لهجمات روسية يوميا، نبذل قصارى جهدنا لمنح المدينة مزيدا من الحماية، ويمكن للشركاء المساعدة في الدفاع الجوي، والمساعدة في الضغط على روسيا لوقف القتال".

وشكر زيلينسكي كل شخص في خاركيف ينقذ الأرواح ويبذل كل ما في وسعه لمساعدة المدينة على البقاء على قيد الحياة في هذا الوقت العصيب.

هذا المحتوى من

Asha
فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني حماية خاركيف القصف الروسي

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