كوريا الجنوبية تطلق ثاني قمر صناعي للتجسس العسكري

سول - (د ب أ)

أطلقت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين ثاني قمر صناعي للتجسس العسكري من مركز فضائي أمريكي في ولاية فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وفقا لوزارة الدفاع في سول.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إنه تم إطلاق صاروخ فالكون 9 في الساعة 2317 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش من مركز كينيدي للفضاء، الواقع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

وأوضحت أنها ستتحقق عما إذا كان القمر الصناعي يعمل بشكل طبيعي من خلال الاتصال بالمحطات الأرضية الخارجية.

وهذا هو القمر الصناعي العسكري الثاني الذي يتم إطلاقه في إطار خطة كوريا الجنوبية للحصول على خمسة أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025 لتحسين مراقبة كوريا الشمالية.

وتم تجهيز القمر الصناعي بأجهزة استشعار رادارية ذات فتحة تركيبية قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الطقس باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد، وسيتم تجهيز الأقمار الصناعية الثلاثة الأخرى أيضا بأجهزة استشعار رادارية ذات فتحة تركيبية.

وتم إطلاق أول قمر صناعي وهو مزود بمستشعر كهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء يمكنه التقاط صور مفصلة لسطح الأرض، في ديسمبر العام الماضي.

وعند تشغيل الأقمار الصناعية معا، من المتوقع أن توفر الأقمار الصناعية الخمسة تغطية منتظمة على فترات كل ساعتين تقريبا وفقا للمحللين.