العراق يقرر إرسال كميات جديدة من الوقود لدعم غزة

بغداد - (د ب أ)

أعلنت الحكومة العراقية في بيان، اليوم الأحد، أنها قررت إرسال 10 ملايين لتر من الوقود إلى غزّة في إطار الدعم للشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من اعتداءات وظروف صعبة.

وذكر البيان أن الحكومة العراقية عقدت اليوم اجتماعا برئاسة محمد شياع السوداني وصوتت على إرسال 10 ملايين لتر من الكيروسين إلى غزّة في إطار دعم أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة لما يتعرضون له من اعتداءات وظروف صعبة.

كما صوتت الحكومة على استقبال الجرحى من غزّة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية العراقية.

وسبق للحكومة العراقية أن أرسلت كميات كبيرة من الوقود والمساعدات الإنسانية الغذائية والطبية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي.