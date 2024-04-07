"نجدد عهدنا مع أسرانا على الحرية القريبة".. حماس تنعي الأسير وليد أبو دقة

مصراوي

نعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم الأحد، الأسير الفلسطيني وليد أبو دقة الذي استشهد بسبب الإهمال الطبي بإحدى المستشفيات الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيانها: "نزف الأسير الشهيد القائد وليد دقة ونجدد عهدنا مع أسرانا على الحرية القريبة رغم أنف الاحتلال".

وأكدت حماس أن جرائم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حق الأسرى هي محاولة لإفشال جهود الوسطاء ووضع العراقيل أمامهم.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، استشهاد الأسير وليد دقة داخل مستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي إثر تدهور حالته الصحية.

من جانبها، قالت محامية الأسير وليد، إن الأسير توفي بسبب الإهمال الطبي الممنهج في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المحامية في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن إسرائيل منعت الزيارات عنه منذ 7 أكتوبر وعائلته لا تعرف عنه شيئا.