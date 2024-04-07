إعلان

BBC

الاحتلال: لا نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف ومن يدّعي ذلك لا يعرف كيفية عملنا

08:55 م الأحد 07 أبريل 2024

دانيال هاجاري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، أن الجيش لا يستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف ومن يدعي غير ذلك لا يعرف كيفية عمله.

وأوضح هاجاري أن بيانات الذكاء الاصطناعي تساعد التحليل البشري وليست بديلا عنه.

سبق وأن أكدت مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية "جي ستريت"، أن هناك مشكلة تتعلق باستخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من الاتهامات باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي؛ لتنفيذ عمليات الاغتيال واستهداف المدنيين في غزة.

كما دشن بعض العاملين في شركة جوجل احتجاجات على التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لتصميم برنامج "نيمبوس" الذي يستخدمه جيش الاحتلال في استهدافاته.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف طوفان الأقصى حرب غزة مجموعة الضغط اليهودية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"نجدد عهدنا مع أسرانا على الحرية القريبة".. حماس تنعي الأسير وليد أبو دقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

رمضانك في خيمة| الحرب تدفع بآلاف اليمنيين نحو خيام الصحراء.. "ماعاد في اللمة زي الأول"
كسوف الشمس وخسوف القمر.. ظاهرتان فلكيتان في رمضان هل تشيران إلى علامات الساعة؟
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"