الاحتلال: لا نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف ومن يدّعي ذلك لا يعرف كيفية عملنا

مصراوي

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، أن الجيش لا يستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف ومن يدعي غير ذلك لا يعرف كيفية عمله.

وأوضح هاجاري أن بيانات الذكاء الاصطناعي تساعد التحليل البشري وليست بديلا عنه.

سبق وأن أكدت مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية "جي ستريت"، أن هناك مشكلة تتعلق باستخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من الاتهامات باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي؛ لتنفيذ عمليات الاغتيال واستهداف المدنيين في غزة.

كما دشن بعض العاملين في شركة جوجل احتجاجات على التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لتصميم برنامج "نيمبوس" الذي يستخدمه جيش الاحتلال في استهدافاته.