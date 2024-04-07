الصين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

بكين - (د ب أ)

أجرت الصين "دوريات قتالية"، عسكرية، اليوم الأحد، في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، طبقا لما أعلنه جيش التحرير الشعبي الصيني.

يأتي هذا الإعلان، بعد يوم واحد من إعلان وزراء دفاع أربع دول، من بينها الفلبين، التي انخرطت في العديد من النزاعات البحرية المثيرة للجدل مع بكين مؤخرا، أنهم سيجرون تدريبات مشتركة ، اليوم الأحد في المنطقة، حسب صحيفة "ذا ستار الفلبينية" اليوم.

وقالت قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني إنها تنظم "دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الصين الجنوبي".

وتابعت القيادة في بيان، في انتقاد واضح للتدريبات الأخرى، التي تجرى في المياه "جميع الأنشطة العسكرية، التي تربك الوضع في بحر الصين الجنوبي وتثير بؤرا ساخنة، تحت السيطرة".

ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الأنشطة العسكرية الصينية في الممر المائي اليوم الأحد.

وكانت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، قد أعلنت أمس السبت، عن اعتزامهم إجراء أول مناورة بحرية مشتركة واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، في استعراض واضح للوحدة في مواجهة النفوذ البحري الصيني.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان لوزراء دفاع الدول الأربع في اجتماع مشترك إن المناورة البحرية المشتركة ستجرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين يوم الأحد لإظهار "الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وتجرى المناورات، في الممر المائي المتنازع عليه، الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا، قبل أيام من الموعد المقرر لعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفلبين واليابان.