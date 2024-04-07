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زيمبابوي.. تعطل الخدمات المصرفية بسبب الإقبال على تحويل الأموال للعملة الجديدة

12:14 ص الأحد 07 أبريل 2024

زيمبابوي.. تعطل الخدمات المصرفية بسبب الإقبال على

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هراري - (د ب أ)

تعطلت الخدمات المصرفية في جميع أنحاء زيمبابوي بينما يسارع المقرضون لتحويل جميع الأرصدة في الحسابات بالدولار الزيمبابوي إلى عملة الـ "زيج" الجديدة التي أعلنها حاكم بنك الاحتياطي الزيمبابوي جون موشايافانهو كعملة قانونية جديدة للبلاد.

وسيتم إطلاق عملة الـ "زيج" وهي اختصار لعبارة "زيمبابوي جولد" أو "ذهب زيمبابوي" يوم الاثنين ويتم دعمها بسلة من العملات الأجنبية والذهب، في أحدث محاولة لوقف انخفاض قيمة العملة الوطنية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأعلنت "زيم سويتش"، وهي شركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات تحويل الأموال ومعالجة المدفوعات في زيمبابوي، أن تجهيز المعاملات بالدولار الزيمبابوي عبر المؤسسات المالية غير متوفر حاليا.

وأضافت الشركة: "سيتم استعادة الخدمات العادية بمجرد تهيئة المؤسسات المالية للعملة الجديدة".

الخدمات المصرفية زيمبابوي زيمبابوي جولد حاكم بنك الاحتياطي الزيمبابوي

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رمضانك مصراوي

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