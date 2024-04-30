بالفيديو.. لحظة هروب السفير الألماني من مطاردة طلاب فلسطينيين

رام الله - (د ب أ)

أعاق طلبة فلسطينيون محتجون زيارة لدبلوماسيين أوروبيين إلى متحف في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

وكانت المجموعة، التي تضم ممثل ألمانيا في رام الله أوليفر أوفكا، قد التقت في المتحف الفلسطيني في بيرزيت لكنها اضطرت إلى الفرار بعدما تجمع حشد من المتظاهرين الغاضبين في الموقع.

وأحاط المتظاهرون بإحدى سيارات الدبلوماسيين ونزعوا مرآتها، حسبما أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ممثلو الطلبة في جامعة بيرزيت قد دعوا طلاب الجامعة إلى "معارضة أولئك الذين يسمحون بقتل شعبنا في غزة وطرد السفير الألماني الصهيوني".

وقال أوفكا على موقع إكس إنه يأسف "لمقاطعة محتجين للقاء رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في المتحف الوطني في بيرزيت بلا سبب".

وأضاف أن" الاحتجاج السلمي والحوار لهما دائما مكانهما".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الدبلوماسيين "قرروا مغادرة المكان لأسباب أمنية" نتيجة للاحتجاجات".