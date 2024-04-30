زيلينسكي يتوقع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بعد انتهاء الحرب مع روسيا

كييف - (د ب أ)

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتوقع انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أثناء الحرب الدائرة مع روسيا.

وخلال فعالية مشتركة مع سكرتير عام الناتو ينس ستولتنبرج بالعاصمة الأوكرانية كييف، قال زيلينسكي: "في اعتقادي الشخصي أننا لن ننضم إلى حلف الناتو إلا بعد أن ننتصر".

ويتعين أن توافق جميع الدول الأعضاء في الناتو وعددها 32 دولة على انضمام دولة جديدة لعضوية التحالف، وكانت العديد من الدول أعربت عن مخاوفها بشأن مخاطر انضمام أوكرانيا لعضوية الناتو، خشية انجرار قواتها إلى دائرة الصراع المباشر مع روسيا.

وذكر زيلينسكي أنه "لكي يتم قبول أوكرانيا سياسيا في حلف الناتو، فإنها تحتاج إلى الانتصار".

وتخوض أوكرانيا حربا دفاعا عن نفسها في مواجهة غزو روسي منذ أكثر من عامين بدعم من دول الناتو.

وفي عام 2019، أدرجت كييف هدف الانضمام لحلف الناتو ضمن دستورها، ويعتبر منع كييف من الحصول على عضوية التحالف أحد أهداف روسيا المعلنة من الحرب التي تشنها على أوكرانيا.