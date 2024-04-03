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BBC

جالانت: نعرف أعداءنا في الشرق الأوسط وجاهزون لكل حدث

07:59 م الأربعاء 03 أبريل 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،

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مصراوي
قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن الحرب على الحدود الشمالية ستشكل تحديا صعبا لإسرائيل لكنها ستكون كارثية على حزب الله ولبنان.
وأوضح جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليته أمام حزب الله وأمام كيانات أخرى تهدد إسرائيل، مضيفا "نتعرض للهجوم على كل المستويات ونحن نعرف أعداءنا في الشرق الأوسط وجاهزون لكل حدث".
وأكد جالانت أن جيش الاحتلال جاهز في مواجهة أي تهديد يتعرض له مواطنو إسرائيل، لافتا إلى أنه يفضل التوصل إلى تسوية أو اتفاق يعيد السكان إلى الشمال على الحدود مع لبنان.

يوآف جالانت الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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