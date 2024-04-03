جيش الاحتلال: لم يتم اعتراض المسيرة المتسللة عبر الأردن

(مصراوي)

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن المسيرة التي تجاوزت الحدود في وقت مبكر اليوم عند وادي عربة لم يتم اعتراضها.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أنه انقطع الرصد بالمسيرة المتسللة قرب الحدود.

ويرجح جيش الاحتلال، أن المسيرة تم إطلاقها من العراق وتسللت عبر الأردن، وذلك بحسبما نقلت الإذاعة.

ودوت صفارات الإنذار في وقت مبكر اليوم عند وادي عربة بعد تسلل مسيرة من الأردن، وذلك حسبما أفاد جيش الاحتلال الذي قال إن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.

