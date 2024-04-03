أمريكا تؤكد مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق

واشنطن (د ب أ)

قالت الحكومة الأمريكية، إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وقالت نائبة السكرتير الصحفى بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج، في مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة شاركت في الغارة: "لم تشن الولايات المتحدة غارة على دمشق، سأحيلكم إلى الإسرائيليين للتحدث عن غارتهم".

وردا على سؤال بشأن التقييم الرسمي للحكومة الأمريكية بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الضربة، أجابت المتحدثة: "هذا تقييمنا".

وذكرت سينج "لقد أوضحنا تماما لإيران عبر القنوات الخاصة أننا لسنا مسؤولين عن الغارة التي وقعت في دمشق".

وأضافت "سأكرر أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في تلك الغارة. ولم يكن لدينا علم مسبق بها".