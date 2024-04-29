بن سلمان: نرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

مصراوي

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا بذل المملكة كافة الجهود بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأكد ولي العهد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.