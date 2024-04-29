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عائلات الأسرى تتظاهر أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية

08:12 م الإثنين 29 أبريل 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

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تظاهر الآلاف من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورا مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ودعت عائلات الأسرى، أعضاء الحكومة إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب.
وتزداد وتيرة التظاهرات في إسرائيل، بعد عرض كتائب القسام مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان يطالبان حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهما، ويقولان إنهما يعيشان أوضاعا صعبة تحت القصف الإسرائيلي.

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