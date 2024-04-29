حلوى منتهية الصلاحية.. فلسطيني يوثق مساعدات أمريكية ألقيت على شمال غزة (فيديو)

وكالات

نشر ناشط فلسطيني، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة عبر الإنزال الجولي على قطاع غزة المحاصر.

ووثق الناشط الفلسطيني، إلقاء طائرات أمريكية حلويات منتهية الصلاحية للأطفال فوق مناطق شمال قطاع غزة.

الولايات المتحدة تلقي مساعدات على غزة منتهية الصلاحية

ووثق شاب فلسطيني قيام طائرات أمريكية بالقاء حلويات للأطفال منتهية الصلاحية على شمال غزة pic.twitter.com/qDsz6R9lyp — ديدو ‏ (@Dorktya) April 29, 2024

ويظهر الفيديو تاريخ الصلاحية على الحلوى التي ألقتها الطائرات الأمريكية على شمال غزة، ويبين انتهاء صلاحية الحلوى منذ أكثر من شهرين.