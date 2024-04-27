الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور السعودية الإثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة وقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن يزور السعودية الإثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في غزة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيؤكد خلال زيارة السعودية على أهمية منع انتشار الصراع وجهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

كذلك أشارت في بيانها، إلى أن بلينكن سيشارك خلال زيارته للسعودية في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التنسيق بشأن الأمن الإقليمي.