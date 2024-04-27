زلزال بقوة 1 ,4 درجات يضرب شرق تركيا

أنقر- (د ب ا)

وقع زلزال بقوة 1 ,4 درجات على مقياس ريختر في قضاء ترجان بولاية أرزينجان شرقي تركيا ليل السبت.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) عبر موقعها الالكتروني، أن زلزالا بقوة 1 ,4 درجات حدث عند الساعة 0130 التوقيت المحلي مركزه قضاء ترجان،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ولفتت إلى أن الزلزال وقع على عمق 67 ,15 كيلومترا.

ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر جراء الزلزال.

يذكر أن زلزالين بقوة 7 ,7 درجة و6 ,7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

