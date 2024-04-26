إصابة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حادث سيارة (فيديو)

وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن موكب وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، تعرض لحادث تدهور في أثناء خروجه من موقع عملية إطلاق نار في مدينة الرملة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن "مركبة بن غفير تجاوزت الإشارة الحمراء، واصطدمت بمركبة أخرى".

‼️🚨 مشاهد جديده لاصابه وزير الامن القومي الاسرائيلي المتطرف بن غفير بعد حادث مروري pic.twitter.com/V4iJweUSe4 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) April 26, 2024

وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أن "التصادم أدى إلى انقلاب مركبة بن غفير"، في حين أوضحت أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة.

#عاجل ‼️🚨 انقلاب مركبة وزير الامن القومي للاحتلال "بن غفير " أثناء خروجه من مكان عملية الطعن في الرملة، ما أدى لإصابته بجراح pic.twitter.com/hNF2dJ6obP — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) April 26, 2024

وأفادت وسائل الإعلام، أن "إصابة بن غفير وُصفت بين الخفيفة والمتوسطة بعد نقله إلى المستشفى".