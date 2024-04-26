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إصابة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حادث سيارة (فيديو)

06:50 م الجمعة 26 أبريل 2024

إصابة وزير الأمن الإسرائيلي في حادث سيارة أرشيفي

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن موكب وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، تعرض لحادث تدهور في أثناء خروجه من موقع عملية إطلاق نار في مدينة الرملة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن "مركبة بن غفير تجاوزت الإشارة الحمراء، واصطدمت بمركبة أخرى".

وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أن "التصادم أدى إلى انقلاب مركبة بن غفير"، في حين أوضحت أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة.

وأفادت وسائل الإعلام، أن "إصابة بن غفير وُصفت بين الخفيفة والمتوسطة بعد نقله إلى المستشفى".

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