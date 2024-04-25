بلينكن يعرب عن مخاوف أمريكا بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في الصين

بكين - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عندما بدأ محادثات في الصين، في ظل تهديد يلوح في الأفق بفرض عقوبات أمريكية على بكين لدعمها لروسيا وذلك خلال زيارته لبكين.

وقال بلينكن لسكرتير الحزب الشيوعي في شنغهاي تشن جينينج صباح اليوم الخميس، بعد حضوره مباراة كرة سلة في الليلة السابقة: "لدينا التزام تجاه شعبنا – وفي الواقع التزام تجاه العالم - بإدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسؤول."

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله إن بلينكن، خلال الاجتماع، أكد على أن الشركات الأمريكية بحاجة إلى معاملة متكافئة في الصين، وطرح "ممارسات اقتصادية غير سوقية" في الدولة الآسيوية.

وقالت وكالة بلومبرج إن بلينكن من المقرر أيضا أن يجري محادثات مع رؤوساء الشركات الأمريكيين في شنغهاي قبل أن يتوجه إلى بكين لعقد اجتماعات غد الجمعة، من المحتمل أن تشمل لقاء مباشر مع الرئيس شي جين بينج.