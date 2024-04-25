الحوثي: استهدفنا حتى الآن 102 سفينة في جنوب البحر الأحمر

مصراوي

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي حول المستشفيات في غزة إلى مقابر جماعية واستهدف الكوادر الطبية.

وأكد الحوثي، أن كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية جرت بدعم من الأمريكيين، مشيرا إلى أن الأوربيين يرفعون صوتهم بمعاداة السامية لإسكات المحتجين على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وأشار الحوثي، إلى أن عمليات الجماعة البحرية العسكرية مستمرة وتسعى لتوسيعها لتشمل المحيط الهندي، موضحا أن الحوثيين استهدفوا حتى الآن 102 سفينة في جنوب البحر الأحمر.

وأوضح الحوثي أنه طالما استمر الحصار والعدوان الإسرائيلي على غزة، فإن الجماعة ستستمر في عملياتها جنوب البحر الأحمر، لافتا إلى أن ميناء إيلات تعطل بشكل كامل، وأن صادرات وواردات الاحتلال تأثرت بشكل كبير.

وكشف الحوثي، أن نسبة تراجع السفن الأمريكية التي تمر في البحر الأحمر بلغت 80%، منوّها كذلك إلى أن أسعار التأمين الأمريكية على السفن التي تمر في البحر الأحمر بلغت في بعض الأحيان 50 مليون دولار.

وأضاف الحوثي: "نطمئن الدول التي لم تتورط في العدوان على غزة بأننا لن نستهدف سفنهم المارة في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن التقارير في بريطانيا تكشف تصاعد الخسائر الاقتصادية نتيجة عمليات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر.

ولفت الحوثي، إلى أن 55% من المصدرين البريطانيين تضرروا بسبب عمليات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر.

كذلك شدد الحوثي، على أن الأمريكيين والبريطانيين لديهم مشكلة في التصدي لصواريخ الحوثيين التي تستهدف السفن في منطقة البحر الأحمر.