البيت الأبيض: المساعدات لإسرائيل ستعوّضها عن الذخائر التي فقدتها جرّاء الهجمات الإيرانية

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن اعتماد حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل يرسل رسالة للعالم بشأن قيادة أمريكا القوية.

وأوضح سوليفان أن المساعدات إلى إسرائيل ستعوضها عن الذخائر التي فقدتها جراء الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى أن تمرير حزمة التمويل سيساعد أيضا في زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان في غزة.

وأكد سوليفان أن واشنطن لاحظت زيادة في المساعدات الإنسانية لغزة منذ أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنه تم فتح بعض المعابر مع شمال القطاع وهذه خطوة جيدة.

وأعرب سوليفان، عن قلق واشنطن بشأن التقارير عن مقابر جماعية بغزة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع حكومة الاحتلال وتتطلع للحصول على إجابات.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن الرئيس بايدن التقى اليوم بطفلة أمريكية يزعم أنها كانت أسيرة لدى حماس، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعمل على مدار الساعة من أجل تأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس.

وشدد سوليفان على ضرورة الإفراج عن الشاب الإسرائيلي الأسير الذي ظهر بفيديو نشرته حركة حماس، لافتا إلى أن الفرق المختصة تفحص الفيديو للتأكد من تاريخ تصويره.

وكشف سوليفان أن الولايات المتحدة منخرطة في مفاوضات مفصلة مع إسرائيل بشأن عملية رفح وعبرت عن هواجسها وسبل التعامل مع تهديد حماس هناك.