البيت الأبيض: نعزز قدراتنا التصنيعية من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن اعتماد حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل يرسل رسالة للعالم بشأن قيادة أمريكا القوية.

وأشار سوليفان إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت منذ عام 2022 من استعادة نصف الأراضي التي احتلتها روسيا، مضيفا "بعد تمرير حزمة المساعدات أكدنا للعالم أننا نقف إلى جانب أوكرانيا".

وأكد سوليفان أن أوكرانيا كبدت روسيا خسائر فادحة، موضحا أن الولايات المتحدة تعزز من قدراتها التصنيعية من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

ولفت سوليفان إلى أن روسيا ستواصل مهاجمة الدفاعات الأوكرانية، مؤكدا أنه مع مرور الوقت سيتحسن موقف أوكرانيا وستنتصر.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، على أن المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستحدث فرقا حقيقيا، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت في حربها على أوكرانيا صواريخا بالستية زودتها بها كوريا الشمالية.