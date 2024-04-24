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BBC

إيران وباكستان تصدران بيان مشترك تطالبان فيه بوقف الحرب بغزة

12:13 م الأربعاء 24 أبريل 2024

إيران وباكستان

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(مصراوي)

أصدرت إيران وباكستان، اليوم الأربعاء، بيان مشترك، دعوا فيهم مجلس الأمن لوقف ما أسموها "مغامرات" إسرائيل في المنطقة.

وحث البيان المشترك، مجلس الأمن على منع إسرائيل من استهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية.

وطالب البيان، بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة من أجل السماح بإيصال المساعدات وعودة النازحين إلى منازلهم في الشمال.

وتنتهي اليوم زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى باكستان في زيارة هي الأولى منذ توتر العلاقات بين البلدين مطلع العام الجاري.

وتأتي الزيارة في خضم توتر العلاقات في المنطقة على خلفية الهجوم الإيراني الذي استهدفت فيه طهران عدة قواعد عسكرية داخل إسرائيل، ردًا على استهداف قنصليتها في سوريا.

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