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BBC

أمريكا تحذر باكستان من "عقوبات محتملة" بعد الاتفاق التجاري مع إيران

10:35 ص الأربعاء 24 أبريل 2024

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إسلام آباد - (د ب أ)

حذرت الولايات المتحدة باكستان من "عقوبات محتملة"، بعد اتفاقيات تجارية، أبرمتها مع إيران، خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

في كلمته خلال مؤتمر صحفي، في واشنطن، قال فيدانت باتل، النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ننصح أي أحد يفكر في إبرام اتفاقيات تجارية مع إيران، أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة للعقوبات"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وفي بيان سابق، أكد المتحدث أن الولايات المتحدة كانت أكبر سوق للصادرات الباكستانية وواحدة من أكبر المستثمرين فيها.

غير أنه "نصح هؤلاء الذين يفكرون في إبرام اتفاقيات تجارية مع إيران، بالحذر"، مشيرا إلى التهديد المحتمل بفرض عقوبات.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وصل أمس الثلاثاء، إلى لاهور في زيارته الرسمية إلى باكستان والتي استهدفت تعزيز العلاقات بين الدولتين وزيادة حجم التجارة الثنائية.

باكستان الولايات المتحدة إيران إبراهيم رئيسي
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