بعدما استهدفها حزب الله.. إعلام عبري: انقطاع الكهرباء عن مستوطنة مرجليوت

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنة مرجليوت شمالي إسرائيل بعد استهدافها بصواريخ من جنوب لبنان.

وقال حزب الله، إنه استهدف مستعمرة مرجليوت الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وجاء في بيان حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدونا مساء ‏يوم ‏الثلاثاء 23-04-‌‏2024 مستعمرة مرجليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا".