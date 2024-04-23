البنتاجون: ندعو العراق لاتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية في بغداد

مصراوي

دعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية في بغداد.

وأشارت البنتاجون، إلى أن مليشيات متحالفة مع إيران شنت أمس الاثنين هجومين فاشلين على القوات الأمريكية بالعراق وسوريا لأول مرة منذ 4 فبراير.

وطالبت البنتاجون الحكومة العراقية لاتخاذ جميع الخطوات لضمان سلامة القوات الأمريكية إزاء هجمات المليشيات، مؤكدة أنه إذا استمرت هجمات المليشيات فلن تتردد في الدفاع عن قواتها كما فعلت سابقا.

وكشفت البنتاجون، أن هناك مناقشات دارت بين الولايات المتحدة والنيجر من أجل انسحاب منظم للقوات الأمريكية من هناك.